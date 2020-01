Netflix domineert Oscar nominaties

Netflix wordt in grote getallen genomineerd voor Oscars, maar heeft de streamingdienst wel een eerlijke kans?





De Academy Awards, beter bekend als de Oscars, zijn tot dusver zeer afwachtend geweest met het nomineren en belonen van streaming-producties van onder andere Netflix. Netflix heeft bijvoorbeeld met het langdradige The Irishman de Oscar-regels een beetje verbogen om in aanmerking te komen voor de felbegeerde beeldjes. En dat is de streamingdienst zeker gelukt.

Netflix produceert al jaren zo nu en dan een Oscar-waardige film, maar tot dusver wordt de streamingdienst een beetje als een paria binnen de film-industrie behandeld. Met de afgelopen Golden Globes pakte streamingdiensten ondanks een hoop nominaties al massaal mis (34 nominaties tegen 2 wins), dus we moeten maar afwachten wat de Academy gaat kiezen.

Vooral The Irishman valt behoorlijk in de smaak bij de Academy. Opvallend is wel dat hoofdrolspeler Robert DeNiro geen nominatie heeft ontvangen, terwijl wel de regisseur, de editor, de twee mannelijke bijrollen, het script en de visual effects werden genomineerd.

Verder is het familiedrama Marriage Story zeer geprezen. Zowel de twee hoofdrolspelers, als ook de vrouwelijke bijrol, de screenplay en de regisseur zijn genomineerd.

Dit zijn alle Oscar-nominaties voor Netflix op een rijtje:

Best Picture: The Irishman

Marriage Story Lead Actor: Adam Driver, Marriage Story

Adam Driver, Marriage Story Lead Actor: Jonathan Pryce, The Two Popes

Jonathan Pryce, The Two Popes Lead Actress: Scarlett Johansson, Marriage Story

Scarlett Johansson, Marriage Story Supporting Actor: Anthony Hopkins, The Two Popes

Anthony Hopkins, The Two Popes Supporting Actor: Al Pacino, The Irishman

Al Pacino, The Irishman Supporting Actor : Joe Pesci, The Irishman

: Joe Pesci, The Irishman Supporting Actress: Laura Dern, Marriage Story

Laura Dern, Marriage Story Director: Martin Scorsese, The Irishman

Martin Scorsese, The Irishman Adapted Screenplay: The Irishman, Steven Zaillian

The Irishman, Steven Zaillian Adapted Screenplay: The Two Popes, Anthony McCarten

The Two Popes, Anthony McCarten Original Screenplay: Marriage Story, Noah Baumbach

Marriage Story, Noah Baumbach Original Screenplay: The Irishman, Rodrigo Prieto

The Irishman, Rodrigo Prieto Best Documentary Feature: American Factory – Julia Rieichert, Steven Bognar

American Factory – Julia Rieichert, Steven Bognar Film Editing: The Irishman, Thelma Schoonmaker

The Irishman, Thelma Schoonmaker Production Design: The Irishman – Bob Shaw and Regina Graves

The Irishman – Bob Shaw and Regina Graves Original Score: Marriage Story, Randy Newman

Marriage Story, Randy Newman Costume Design: The Irishman – Sandy Powell, Christopher Peterson

The Irishman – Sandy Powell, Christopher Peterson Visual Effects: The Irishman

In 2018 verdiende Netflix hun eerste Oscar met het drama Roma. Het kan daarbij haast ook niet anders dan dat de drie grote Netflix-films van dit moment ook in elk geval voor één grote Oscar voor de streamingdienst oplevert.

