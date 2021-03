Netflix domineert wederom de Golden Globes (2021) - Apparata

Foto @Netflix

Wederom domineert Netflix de Golden Globes uitreiking met een waslijst aan gouden beeldjes voor de streamingdienst. Amazon, Apple en HBO hebben geen schijn van kans.

De wereld van televisie wordt al lang grotendeels gedomineerd door streamingdiensten. Onder de streamingdiensten is er vervolgens één de baas: Netflix. Tijdens de Golden Globes 2021 gaat Netflix verreweg met de meeste gouden beeldjes naar huis. Disney+, Apple TV+ en HBO hadden geen schijn van kans.

Netflix domineert Golden Globes

Streamingdienst Netflix wist zoals eigenlijk ieder jaar verreweg de meeste beeldjes in de wacht te slepen, vooral met The Crown. Ook Queen’s Gambit viel behoorlijk in de smaak. Andere toppers als Trial of the Chicago 7 en Ma Rainey’s Black Bottom, beide ‘TV films’, vielen ook in de prijzen. Die laatste werd bijvoorbeeld bekroond met een postume Golden Globe voor Black Panther-acteur Chadwick Boseman.

Amazon Prime moest het voornamelijk van Borat Subsequent Moviefilm hebben. HBO scoorde met enkele cultureel relevante films, maar groot succes bleef uit. Verder ging een enkel beeldje naar Apple TV+. Die laatste kon alleen in de dunbezaaide comedy-categorie winnen.

Check hieronder een lijstje van alle winnaars van de Golden Globes 2021, verdeeld over de grote streamingdiensten (Netflix, HBO, Amazon, Apple). De overige winnaars zijn niet in het lijstje opgenomen. Die check je uiteraard wel op de officiële Golden Globes website.

Winnaars in de categorie TV-series

Acteur (Comedy/Musical) – Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)

– Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+) Vrouwelijke bijrol – Gillian Anderson – The Crown (Netflix)

– Gillian Anderson – The Crown (Netflix) Acteur (Drama) – Josh O’Connor – The Crown (Netflix)

– Josh O’Connor – The Crown (Netflix) Actrice (Drama) – Emma Corrin – The Crown (Netflix)

– Emma Corrin – The Crown (Netflix) Beste Drama – The Crown (Netflix)

Winnaars in de categorie TV-films en miniseries

Beste film (Animatie) – Soul (Disney)

– Soul (Disney) Acteur – Mark Ruffalo – I Know This Much is True (HBO)

– Mark Ruffalo – I Know This Much is True (HBO) Actrice – Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit (Netflix)

– Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit (Netflix) Beste miniserie – The Queen’s Gambit (Netflix)

Winnaars in de categorie films

Acteur – Chadwick Boseman, – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

– Chadwick Boseman, – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix) Actrice – Rosamund Pike – I Care A Lot (Netflix)

– Rosamund Pike – I Care A Lot (Netflix) Beste screenplay – Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

– Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7 (Netflix) Mannelijke bijrol – Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah (HBO)

– Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah (HBO) Acteur (Comedy/Musical) – Sacha Baron Cohen – Borat Subsequent Moviefilm (Amazon)

– Sacha Baron Cohen – Borat Subsequent Moviefilm (Amazon) Beste film (Comedy/Musical) – Borat Subsequent Moviefilm (Amazon)

– Borat Subsequent Moviefilm (Amazon) Beste soundtrack – Soul (Disney)

Kortom, Netflix domineert duidelijk de Golden Globes met een overweldigende hoeveelheid winsten in iedere categorie.

Lees ook: Top 10 best bekeken Netflix series van 2020