Netflix door het stof na ongepaste post - Apparata

De ongepaste post is inmiddels door Netflix verwijderd. Wat is er gebeurd?

Als bedrijf is het oppassen wat je op internet zet, ook al is het grappig bedoeld. Want ook al is de intentie goed of leuk, het kan bij sommigen in het verkeerde keelgat schieten of het is überhaupt gewoon niet zo goed doordacht. Dit laatste is het geval met een ongepaste post van Netflix.

Ongepaste tweet van Netflix

Om de Netflix-serie Chilling Adventures of Sabrina te promoten plaatste Netflix een bericht op sociale media. In het Twitter-bericht was een referentie naar Bloody Sunday geplaatst. Diverse castleden van de serie waren gehuld in bloedspetters met een knipoog naar Sunday Bloody Sunday.

Dit is de bijnaam die men in Noord-Ierland aan de datum 30 januari 1972 heeft gehangen. Op die dag werden 14 ongewapende jongens en mannen neergeschoten na een verboden demonstratie. De kwestie is nog altijd gevoelig in het land.

Om de gebeurtenissen van die dag te gebruiken in een promotie voor een horrorserie op Netflix is wat ongepast. En daarom gaat Netflix door het stof na het plaatsen van de ongepaste post. Onder andere op sociale media waren boze reacties te vinden over het voorval. De Amerikaanse streamingdienst heeft inmiddels excuses aangeboden. (via BBC)