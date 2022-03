Netflix Drive to Survive maakt uitstapje naar wielrennen

Wat voor drama zal Netflix in het wielrennen laten zien?

Drive to Survive is een absolute hit op Netflix. De serie brengt een stukje achtergrond over de Formule 1 in kaart. Of het allemaal waarheidsgetrouw is, daarover kun je een discussie voeren. Laten we zo zeggen. Netflix is Netflix en een beetje Hollywood is wel terug te vinden in Drive to Survive.

Het concept van Netflix Drive to Survive maakt nu de overstap naar wielrennen. De producten van de serie gaan wielerploegen volgen en er een documentaire over maken. Het leuke is dat van de acht wielerploegen er ook een Nederlands ploeg tussenzit. Het gaat hier om Jumbo-Visma. Ook de ploeg Alpecin-Fenix met Nederlander Mathieu van der Poels zit tussen de acht meewerkende wielerploegen.

Net als sommige Formule 1-teams, zijn er ook in de wereld van wielrennen ploegen die niet op Netflix zitten te wachten. UAE Team Emirates heeft bekendgemaakt niet mee te willen werken aan de show. Quick-Step Alpha Vinyl, INEOS-Grenadiers, AG2R Citroën, BORA-hansgrohe, EF Education en Groupama-FDJ doen wel mee.

De Tour de France staat centraal in deze nieuwe Netflix serie van de makers van Drive to Survive. Het eerste seizoen bevat acht afleveringen en duren drie kwartier. Net als met Drive to Survive, hopen de makers een stukje achtergrond te bieden.