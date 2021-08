Netflix Drive To Survive seizoen 4: Lewis vs Max!

Netflix heeft officieel aangekondigd dat Drive to Survive seizoen 4 een feit is. En dat betekent natuurlijk de focus op Lewis vs Max!

Tot op heden zijn er nog geen details bekendgemaakt over het vierde seizoen van Drive to Survive. We weten dat het nieuwe seizoen in 2022 verschijnt en de focust legt op het huidige F1-seizoen. Maar welke teams eraan hebben meegewerkt en waar de afleveringen over gaan is nog niet bekend.

We durfen echter wel een gokje te wagen. Het huidige F1-seizoen draait namelijk om Lewis Hamilton en Max Verstappen. De hevige strijd tussen de twee coureurs is enorm spannend. Reken maar dat Netflix hier grotendeels aandacht gaat geven in Drive to Survive seizoen 4.

De uitkomst, ja die weten we nog niet. We zijn pas op de helft van het raceseizoen. Feit is dat Drive To Survive seizoen 4 ongetwijfeld weer mooie dingen gaat opleveren. Het tweede seizoen was naar mijn bescheiden mening een beetje flauw. Maar het derde seizoen maakte een hoop goed. Hopelijk weten de makers dit niveau door te trekken met seizoen numero vier.

Drive To Survive seizoen 4 verschijnt begin 2022 op Netflix. Naast Lewis vs. Max kunnen we ook zeker een aflevering verwachten rondom de Grand Prix van Zandvoort. Dat dit jaar voor het eerst sinds tientallen jaren weer gaat plaatsvinden.