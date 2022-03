Netflix Drive to Survive zorgt voor enorme populariteit F1

Dat Drive to Survive een ongekend populaire Netflix-serie was wisten we al, maar het blijkt voor een directe influx aan F1-fans gezorgd te hebben.

De macht van Netflix is wederom evident, nu blijkt dat een ongekend aantal F1-fanaten bij de sport is uitgekomen vanwege de streamingdienst. Drive to Survive mag dan wel een vrij matig vierde seizoen hebben, het is alsnog een enorm uithangbord voor de razendsnelle racesport.

Drive to Survive promoot F1

Hoe impactvol is Drive to Survive precies voor de populariteit van Formule 1? Dat zocht een Morning Consult uit middels een poll. Daaruit bleek dat meer dan de helft van alle Amerikaanse F1-fans bij de sport uitkwamen vanwege de populaire Netflix-documentaires.

Om dat getal op te breken; 23% van alle fans noemt Drive to Survive de hoofdzakelijke reden waarom ze fan zijn van Formule 1. 30% zegt dat het een kleine invloed op ze heeft gehad. Slechts 47% van alle fans in de V.S. zegt niet te zijn beïnvloed door te serie.

Daarmee heeft Netflix dus een enorme invloed op de populariteit van Formule 1 in de Verenigde Staten. Wellicht net zoveel vergeleken met Nederlanders, die vanwege de genialiteit van Max massaal fan van de sport werden.

Hoe dan ook, Drive to Survive gaat over de wereld van de F1, met alle ongekende aspecten van de sport. Netflix heeft Max helaas niet kunnen strikken, maar desalniettemin zeker de moeite waard om te checken!