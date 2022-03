Netflix dropt trailer van seizoen 2 van populaire serie

Netflix

De streamingsdienst Netflix dropt een nieuwe trailer van een van de populairste series. Check hem snel hier.

Netflix heeft een trailer online gezet van seizoen 2 van de populaire serie ‘Bridgerton’. De serie keert terug voor zijn tweede seizoen op 25 maart aanstaande. Netflix heeft de trailer vrijgegeven voor het komende seizoen en onthult het nieuwe liefdesverhaal dat zich in de komende acht afleveringen zal ontvouwen.

Netflix dropt trailer

Seizoen één van de Netflix-serie is gemaakt door Chris Van Dusen en geproduceerd door Van Dusen, Shonda Rhimes en Betsy Beers. Het was de grootste hit van Netflix, met een record van 82 miljoen huishoudens wereldwijd die de serie keken in de eerste maand na de release. Dit was na 25 december 2020. Bridgerton blijft tot op de dag van vandaag de populairste show op het streamingplatform.

Als we trailer bekijken, die hieronder staat, zal seizoen twee van Bridgerton zeker weer een recordaantal kijkers trekken. Er is een nieuwe spannende verhaallijn, met Jonathan Bailey en Simone Ashley als het sterkoppel van het seizoen.

Tweede seizoen

Het aankomende seizoen richt zich op Lord Anthony Bridgerton, gespeeld door Jonathan Bailey, de oudste van de Bridgerton-broers en zussen en hoofd van het gezin. Zoals de trailer laat zien, is het zijn moeder, Lady Violet Bridgerton, gespeeld door Ruth Gemmell, die aan de enthousiaste jonge vrouwen van Ton aankondigt dat haar zoon van plan is dit seizoen een vrouw te vinden. Maar, zoals de burggraaf benadrukt, het is alleen uit plicht voor zijn familie dat hij overweegt te trouwen.

Verliefd worden, daar heeft hij geen zin in. Dus probeert hij zijn bruid te vinden met behulp van zijn hersenen, en niet zijn hart. Lady Bridgerton zou echter liever hebben dat haar zoon uit liefde trouwt, zoals ze deed met haar overleden echtgenoot. De trailer laat zien dat Anthony de dood van zijn vader onder ogen moet zien.