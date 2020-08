Netflix en Disney+ opgepast, Ryan Reynolds streamingdienst is hier

Alsof we nog niet genoeg diensten hadden komt ook Deadpool-acteur Ryan Reynolds met zijn eigen streamingdienst.

Het is de meest waardeloze streamingdienst ter wereld. De dienst van Reynolds heet Mint Mobile+. Je kunt slechts één film kijken, namelijk Foolproof uit 2003. De kwaliteit is verschrikkelijk en vanwege ‘technische problemen’ is de dienst dit weekend al uit de lucht gehaald.

De streamingdienst van Ryan Reynolds is niets meer dan een grap. Iets dat we wel vaker gewend zijn van de Amerikaanse acteur. Hij neemt in deze grap Apple en Amazon op de tak. De acteur heeft een aandeel gekocht in Mint Mobile. Omdat elk techbedrijf zijn eigen streamingdienst moet hebben, lanceerde Reynolds Mint Mobile+. Een kleine sneer naar Apple TV+ en Amazon Prime Video.

Ryan Reynolds zal het ongetwijfeld met me eens zijn dat het aantal streamingdiensten behoorlijk de spuigaten uitloopt. Al die streamingdiensten pompen nog eens miljarden euro’s in het maken van eigen content. Dat doen ze om ervoor te zorgen dat ze een exclusief aanbod hebben. Zodat jij kiest voor hen, in plaats van de concurrent. Ga je mee in die strategie en heb je een abbo op al die diensten dan zijn de maandelijkse kosten gigantisch. Dat sommige diensten bijna elk jaar duurder worden helpt ook niet mee.