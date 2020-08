Netflix faalt met onsmakelijke marketing voor film Cuties

Foto @Netflix

Cuties, een aankomende film van Netflix, heeft voor een wel heel onsmakelijke marketingcampagne gekozen..

Netflix zegent ons maandelijks met een hele waslijst aan nieuwe toffe content. Maar soms slaat de streamingsdients, behoorlijk de plank mis. Dat was in elk geval zo bij de aankomende Original genaamd Cuties. De Franstalige film over een jong meisje dat haar danspassie vervult was niet per se het probleem. Maar het promotiemateriaal was dat wel.

Internet woest over Netflix’ Cuties

Enkele dagen geleden startte Netflix de marketingcampagne voor hun aankomende film Cuties. De Franse film – die daar Mignonnes heet – kwam flink in opspraak door precies die marketingcampagne. Het verhaal draait om een 11-jarige meid die met een Islamitische achtergrond opgroeit. Ze raakt geïnteresseerd in dansen en twerken, wat conflicteert met de conservatieve denkbeelden van haar familie. Volgens het internet gaat het marketingposter daarentegen in tegen zo’n beetje ieders denkbeelden.

its interesting to compare the french version of the cuties poster to the american version…

like the French version has more "kids having fun!" vibes, while the American version is just fucking…. gross.

I feel like the #Netflix marketing team has a lot to answer for. pic.twitter.com/c8QrX0EY75 — kitti (@yeetdere) August 20, 2020

De bovenstaande Twitter-gebruiker zet de posters van de Franse en Amerikaanse versie van Cuties naast elkaar. En het is duidelijk; links is een degelijk Sundance-poster van jonge rebelletjes die plezier maken. Rechts is bij wijze van spreken een affiche voor een pornofilm. Het geeft tevens weer hoe de Amerikaanse filmindustrie van de Europese markt verschilt. De posters dragen namelijk een totaal andere boodschap uit. En met de onderstaande trailer erbij zul je wel aanvoelen welk van de promotiebeelden het best bij de film past.

Petitie

Niet heel gek dus, dat het internet hard struikelde over Netflix’ marketingzet. Er werd een petitie in het leven geroepen waarin de streamingdienst werd opgeroepen om de film te annuleren. Cuties is overigens nog niet uit en doorgaans brengen petities – zelfs met ruim 175.000 stemmers op het moment van schrijven – weinig teweeg.

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description. — Netflix (@netflix) August 20, 2020

Maar Netflix biedt wel hun excuses aan voor de onsmakelijke poster. De marketing voor de films is vervolgens aangepast. Maar ja, de film draait om twerkende 11-jarige meiden; dan ligt misschien een deel van de verantwoordelijkheid bij de schrijfster en regisseur, Maïmouna Doucouré. Op 9 september weten we of het de marketing, of de film zelf is die fout zit, of dat het allemaal een storm in een glas water is. Dan komt Cuties (vooralsnog) naar Netflix.