Netflix februari 2022 – nieuwe films en series

Heerlijk, weer een nieuwe maand voor de deur. Dat betekent nieuwe films en series op Netflix, wat brengt februari 2022?

Het brengt in elk geval een gloednieuwe serie genaamd Vikings: Valhalla. Maar dat niet alleen natuurlijk. Ook een geweldige klassieker als Top Gun is vanaf februari 2022 te streamen op Netflix als het gaat om de films. Dit en meer in het Netflix overzicht hieronder.

Netflix Original Series in februari

Raising Don – seizoen 2 – 1 februari

Sweet Magnolias – seizoen 2 – 4 februari

Inventing Anna – 11 februari

Love is Blind – seizoen 2 – vanaf 11 februari

Young Wallander: Killer’s Shadow – 17 februari

Space Force: seizoen 2 – 18 februari

Viking: Valhalla – 25 februari

Netflix Films in februari 2022

Tall Girl 2 – 11 februari

Texas Chainsaw Massacre – 18 februari

Overige Netflix content februari

The Tinder Swindler – 2 februari

Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy – 16 februari

Downfall: The Case Against Boeing – 18 februari

Gabby’s Dollhouse: seizoen 4 – 1 februari

Ridley Jones: seizoen 3 – 15 februari

The Cuphead Show! – seizoen 1 – 18 februari

Brooklyn Nine-Nine seizoen 7 – 6 februari

Keeping Up With The Kardashians – seizoen 9 & 10 – 17 februari

De films van februari

Mijn Beste Vriendin Anne Frank – 1 februari

Wonder – 1 februari

Top Gun – 1 februari

Horse Normes – 10 februari

Anne+ de film – 11 februari

En dat waren ze. Het Netflix februari 2022 overzicht. Veel kijkplezier!