Netflix-film Bird Box krijgt een opvolger

Bird Box met Sandra Bullock was een hit op Netflix in 2018. De Horrorfilm/Sciencefiction krijgt een opvolger.

Heel lang bleef het stil rondom een eventuele opvolger van Bird Box op Netflix. De vermoedens dat er een nieuwe film zou komen waren er altijd. Het bleef echter akelig stil rondom de makers en Netflix. Aan de periode van stilte is nu een einde gekomen.

In een interview met Inverse laat schrijver Josh Malerman weten dat er een opvolger komt van Bird Box. Sterker nog, de film zou al in ontwikkeling zijn bij Netflix. De schrijver schreef zijn boek in 2014, vier jaar later verscheen de film op Netflix.

Het is nog niet duidelijk wanneer de film verschijnt op de Amerikaanse streamingdienst. Als je nu niet kunt wachten kun je vast het boek lezen. Malorie, zoals het boek heet, verschijnt op 21 juli. Het verhaal speelt zich af na alle gebeurtenissen in het eerste deel. Het is dus een must om het eerste deel te lezen, of om de film te kijken.

Een kleine spoiler van wat je kunt verwachten in de opvolger. -stop hier even met lezen als je de film Bird Box nog niet hebt gezien-. Malorie, het karakter uit Bird Box, opent een school voor de blinden aan het einde van deel één. In deel twee maakt het verhaal een sprong van enkele jaren. Vervolgens staan er echt dingen te gebeuren 10 jaar na het einde van deel 1. Wat precies, dat laat Malerman natuurlijk niet los.