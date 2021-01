Netflix films in 2021 met al je favo acteurs en actrices! - Apparata

Netflix lijkt geen problemen te hebben met nog een lockdown hier en daar, want ook voor 2021 staan er onnoemelijk veel films op het programma.

In 2020 verraste Netflix met een enorm aanbod aan films en series van eigen bodem. Zo kwamen we wel door die corona maatregelen heen. Maar vorig jaar was er natuurlijk een veel grotere uitdaging voor de Amerikaanse streamingdienst met het maken van films.

Desalniettemin heeft Netflix ook voor 2021 weer bizar veel films op het programma staan. De Amerikaanse streamingdienst brengt elke week van dit jaar tenminste één Original film uit. In totaal gaat het om 71 films die dit jaar op Netflix verschijnen en van eigen bodem komen. In een trailer op YouTube krijg je alvast een voorproefje wat je zoal kunt verwachten van de streamingservice.

Netflix films 2021 met bekende acteurs en actrices

Je hoeft niet bang te zijn dat het alleen maar films zijn met onbekende acteurs. Sterker nog, in de trailer krijg je meteen al drie zeer bekende gezichten te zien. Het gaat om de actrice Gal Gadot en de acteurs Dwayne Johnson en Ryan Reynolds. Netflix werkt steeds vaker samen met beroemde acteurs, wat ook de kloof tussen streaming en bioscoop steeds kleiner maakt. Ben je echt een filmfan, dan ga je in de trailer nog veel meer bekende acteurs en actrices zien. Nu hoeft een bekend gezicht geen garantie te zijn voor een goede film, maar het belooft dat Netflix geen concessies heeft gedaan met de films die in 2021 zullen verschijnen.