Netflix gaat account delen met vrienden aanvechten - Apparata

Netflix is er niet zo blij mee dat veel abonnees hun account onterecht delen met vrienden of familie. Het bedrijf grijpt nu in.

Als je een abonnement hebt op Netflix mag je deze delen met huisgenoten, maar niet met mensen die niet in hetzelfde huishouden wonen. In de praktijk is het zo dat toch een groot deel van de abonnees hun account delen met vrienden of familie om zo abonnementskosten te besparen. En daarmee loopt Netflix een hoop inkomsten mis.

Netflix delen met mensen buien het housden

Het is in strijd met de voorwaarden om je account te delen met mensen buiten het huishouden. Er is echter geen politie die op je deur klopt om je tegen te houden. Netflix heeft daarom een nieuw trucje verzonnen om het onterecht delen van accounts te ontmoedigen.

Deze nieuwe beveiliging vraagt ter verificatie een SMS of e-mail. Deze komt terecht bij de telefoon of inbox van de eigenaar van het account. Deel jij bijvoorbeeld een account met iemand die je niet eens kent, dan zal het onmogelijk worden om toegang te krijgen. De beveiliging is wel eenvoudig te omzeilen als je een account deelt met een goede vriend of familielid. Dan is het een kwestie van even de code opvragen en je kunt weer door.

Op de lange termijn is dit ook geen goede oplossing. Mensen die van plan zijn een Netflix account te delen kunnen op voorhand mailaccount maken en ook deze met elkaar delen. Dat maakt het bevestigen nog makkelijker. Nee, voor Netflix is het heel moeilijk om dit issue aan te pakken. (via Reuters)