Netflix gaat automatisch content op Android downloaden - Apparata

Met Netflix Downloads For You kan de streamingdienst automatisch aanraders op je Android smartphone downloaden. Maar zitten gebruikers hier wel op te wachten?

Een tijdje geleden introduceerde Netflix het briljante Smart Downloads, maar nu gaan ze een stapje verder. Met het zogenoemde Downloads For You zorgt de streamingdienst ervoor dat je genoeg content automatisch op je smartphone hebt staan. Netflix hanteert je voorkeuren en wensen om automatisch content op je Android-toestel te downloaden.

Netflix lanceert automatisch downloaden

Downloads For You is bedoeld om aanraders direct voor je te downloaden. In plaats van het automatisch downloaden van volgende afleveringen (Smart Downloads), downloadt Netflix alvast content voor je die je misschien leuk zal vinden. Dacht je eindelijk te kunnen accepteren dat je home-pagina al helemaal vol met irrelevante ‘aanraders’ staat, gaat Netflix diezelfde aanraders ook nog automatisch downloaden.

Uiteraard kun je ervoor kiezen om de functie niet aan te zetten. Mocht je toch genoeg opslagruimte hebben op je Android smartphone, dan kan het natuurlijk geen kwaad. Je kunt de feature enigszins aanpassen door aan te geven hoeveel opslagruimte je over hebt voor Downloads For You. Vanzelfsprekend downloadt Netflix alleen als je verbonden bent met Wi-Fi. Hier kun je de feature vinden:

Open de Netflix-app op je Android smartphone

op je Android smartphone Ga naar het Downloads tabblad (rechtsonder)

tabblad (rechtsonder) Schakel Downloads For You aan (of uit)

aan (of uit) Kies de hoeveelheid gedownloade content op je apparaat (1GB, 3GB of 5GB) en schakel de functie in

Netflix zet de laatste tijd duidelijk flink in op het voorschotelen van willekeurige content. Naast de Smart Downloads en Downloads For You is er ook nog de Shuffle Play feature (die overigens verschrikkelijk slecht werkt).

De nieuwste willekeur-feature wordt nu uitgerold op Android en zal binnenkort op iOS getest worden.