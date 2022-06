Netflix gaat films-strategie drastisch veranderen

Om meer abonnees te trekken heeft Netflix een nieuwe strategie wat betreft films en dat is niet bepaald goed nieuws voor fans van kwaliteit.

Het gaat niet zo lekker bij Netflix en dat is reden voor de streaminggigant om een grote verandering te plannen. Momenteel is de grootste streamingdienst vooral van de kwantiteit over kwaliteit. In de toekomst lijken zowel kwantiteit als kwaliteit niet meer relevant te zijn. Het gaat straks alleen nog maar om oogballen.

Netflix’ drastische nieuwe films-strategie

Met het teruglopen van de Netflix-subscripties gaat de streamingdienst een nieuwe strategie toepassen: ‘Bigger, better, fewer’. Bronnen zeggen tegen Hollywood Reporter dat er in de komende tijd veel minder nieuwe Originals uitkomen. Maar die films van Netflix moeten groter en beter zijn dan voorheen.

Met andere woorden, Netflix gaat minder films produceren, maar de flicks die uitkomen worden grootser. Nu kan dat verschillende dingen betekenen in de filmwereld. Groots kan episch betekenen, of extra meeslepend. Maar in het geval van Netflix betekent dit vooral: heel veel geld erin pompen.

En Netflix’ geld gaat zelden naar een vooraanstaande regisseur of briljante schrijver. Begrijp me niet verkeerd, er komt regelmatig iets verrassends op de dienst uit. Maar met de ‘bigger, better, fewer’-strategie doelt Netflix absoluut op het maken van 13-in-een-dozijn-blockbuster-films.

In plaats van goedgeschreven, briljant geacteerde, prachtig geschoten stukjes kunst wil de streamingdienst vooral de massa aanspreken. En de massa is dol op films met Dwayne ‘The Rock’ Johnson of van de hand van Adam Sandler. Kortom, hoewel het ongetwijfeld een goede financiële beslissing voor Netflix is om mainstream pulp uit te brengen, moet de liefhebber van films door deze beslissing vooral teleurgesteld zijn.