Netflix gaat overstag, verwijdert telefoonnummers uit Squid Game

Na ophef heeft Netflix besloten toch de aanwezige telefoonnummers uit Squid Game te verwijderen.

Sinds het opgeblazen succes van Squid Game kwam de Amerikaanse streamingdienst Netflix ook onder vuur te liggen. In de serie zijn namelijk meerdere telefoonnummers in beeld te zien. De makers gebruikten daarvoor echte nummers, van willekeurige mensen uit Zuid-Korea. Die mensen werden echter slachtoffer van het enorme succes van Squid Game. Na ophef grijpt Netflix nu toch in.

Netflix verwijdert telefoonnummers uit Squid Game

De Amerikaanse streamingdienst Netflix gaat echte telefoonnummers uit de serie verwijderen. In meerdere scènes zijn telefoonnummers te zien. Vanuit Zuid-Koreaanse media werd al meerdere keren bericht over onschuldige mensen die opeens opgebeld werden door mensen die de show gekeken hadden. In Hollywood is het al jaren gebruikelijk om een nep telefoonnummer te gebruiken, in Zuid-Korea zijn ze klaarblijkelijk wat minder oplettend op dit gebied.

Door simpelweg een getal te verwijderen of er eentje toe te voegen krijg je een nep telefoonnummer te zien. Een kniesoor die daarop let. Bovendien zijn de mensen met het echte telefoonnummer hier enorm bij geholpen. Laat het ook eens les zijn voor makers van films en series. Natuurgetrouw zijn is goed, maar dit is natuurlijk weer het andere uiterste.. (via The Verge)