Netflix gaf vandaag 6 nieuwe [trailers] vrij

Er soms dagen of weken dat het wat stil is bij Netflix. Vandaag was beduidend anders. Men gaf liefst 5 trailers bij. Wij zaten op de eerste rij en delen ze natuurlijk direct.

Sex Education (seizoen 2)

Het eerste seizoen van de serie ‘Sex Education’, dat overigens nog steeds op Netflix te zien is, was een groot succes. Goed nieuws voor de liefhebbers, seizoen 2 komt eraan. Vanaf 17 januari kun je weer met rode oortjes meegenieten. De trailer is inmiddels vrijgegeven.

Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez

Vanaf 15 januari kun je de driedelige documentaire over voormalig NFL-superster Aaron Hernandez bekijken. Hij werd veroordeeld voor moord en kwam zelf ook op gruwelijke wijze om. Voor de trailer hoef je geen moord te doen, die zie je gewoon hier.

Uncut Gems

In deze misdaadthriller, die vanaf 31 januari te zien zal zijn, volgen we een gladde juwelier. Als hij door stijgende schulden een aantal ongure figuren op zijn dak krijgt moet hij alles riskeren om te overleven. Met name Adam Sandler in de rol van juwelier krijgt lovende kritieken voor zijn rol van juwelier Howard Ratner. Of de trailer een diamantje is kan je nu al bepalen.

After Party 🎉 Fast & Furious: Spy Racers

Zin in een animatieserie (Nederlands gesproken) over racende tieners? Netflix zorgt ervoor. Je kunt de serie direct bekijken. Eerst de trailer checken kan natuurlijk ook.

Locke& Key (seizoen 1)

Deze serie is gebaseerd op de populaire gelijknamige strips en volgt het verhaal van 4 kinderen die na de moord op hun ouders op elkaar aangewezen zijn. In een huis vinden ze vier magische sleutels en daardoor gebeurt er uiteraard van alles. Wat precies? Dat zien we vanaf 7 februari 2020, maar de trailer kun je al direct bekijken.

Ozark (seizoen 3)

In 2017 en 2018 verschenen de eerste twee seizoenen van deze populaire misdaadserie over witwassers. In 2019 bleek de wasmachine stuk, maar nu draait de serie weer op volle toeren. Sofia Hublitz is vervangen door Julia Garner als Ruth Langmore, maar Jason Bateman (Marty Byrde), Laura Linney (Wendy Byrde) zijn weer van de partij. Vanaf 27 maart zie je hoe het inmiddels met het misdaadimperium gesteld is. Als je in de stemming wilt komen zijn seizoen 1 en 2 nog beschikbaar en als je alvast wat voorpret wilt kun je uiteraard ook de trailer bekijken.

Foto: Uncut Gems, Netflix