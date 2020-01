Netflix geeft bizar bedrag uit aan maken van films & series

Ze zijn er serieus bij gebaat om eigen content te leveren.





Er zijn inmiddels zoveel streamingdiensten. Dé manier om je te onderscheiden is door het maken van eigen content. Netflix doet dit al jaren met de Netflix Originals. Inmiddels zijn ze daar zeker niet de enige in. Amazon, Apple, Disney. Allemaal leveren ze eigen content.

Netflix doet er daarom een tandje bij. Het Amerikaanse bedrijf gaat dit jaar 17 miljard steken in het produceren van eigen content, aldus Variety. Dat is een stijging van dik 2 miljard dollar in vergelijking met vorig jaar.

De streamingdienst heeft ook een imago te verbeteren. De Netflix Originals zijn niet altijd de meest briljante films of series. Er komt echter steeds meer kwaliteit bij. Denk aan The Irishman. Een A-film met A-acteurs, gemaakt door een A-regisseur.

In 2020 kunnen we nog veel meer van dit soort projecten verwachten. Netflix trekt daar de portemonnee voor uit. En dat is uiteindelijk goed voor ons, de kijkers. Want niemand zit op saaie content te wachten.