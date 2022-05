Netflix geeft jou de schuld van de problemen, maar het echte probleem is Netflix

Het gaat niet goed met de streamingsdienst en dat is jou schuld, maar het echte probleem is Netflix zelf.

Netflix verloor vorige maand voor het eerst gebruikers en gaf de schuld aan het delen van wachtwoorden en de oorlog in Oekraïne. Ook de inkomsten dalen behoorlijk, wat nooit goed nieuws is. Misschien komt dit door financieel wanbeheer binnen het bedrijf zelf.

Netflix probleem

Reed Hastings, co-CEO van Netflix, is lange tijd de grootste evangelist voor het platform geweest. Maar nu geeft hij in feite de schuld van het delen van gebruikerswachtwoorden en concurrentie voor de afnemende fortuinen van het bedrijf. De aandelenkoers van Netflix daalde vorige maand snel, wat aandeelhouders bang maakt.

Het bedrijf gaf zijn abonnees – met name de wachtwoord-delers en verbannen Russen – de schuld als een belangrijke reden voor de daling. Analisten en bedrijfscritici hebben een andere mening, een van hoe een bedrijf dat grote schulden had opgebouwd om zijn dominantie te financieren, zichzelf niet langer kon onderhouden toen het aantal abonnees eindelijk begon af te nemen.

Inkomsten

De populairste streamingdienst ter wereld meldde op 19 april dat het in het eerste kwartaal 200.000 abonnees had verloren. Dit terwijl het oorspronkelijk verwachtte 2,5 miljoen te winnen. Het voorspelde ook kommer en kwel voor het volgende kwartaal, met een voorspelling van een verlies van nog eens twee miljoen.

Het bedrijf is begonnen met het ontslaan van medewerkers en het stilleggen van langverwachte producties om verdere achteruitgang af te wenden. In de Q1-inkomstenoproep legde co-CEO Reed Hastings de kwestie gedeeltelijk voor aan de voeten van de consument. Dat kan natuurlijk zo zijn, maar dit weet het bedrijf al heel lang. Sterker nog, dit werd in het verleden juist gepromoot door Netflix. Hier had beter op ingespeeld kunnen worden.