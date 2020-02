Netflix geeft opzienbarende filmpjes vrij [video]

Seks sells, maarre... kan dit eigenlijk wel? Kijk en oordeel zelf...





Netflix geeft zich in de streaming-oorlog met Disney Plus niet makkelijk gewonnen. Met een innovatieve aanpak proberen ze ook steeds iets meer te brengen dan alleen trailers van komende producties. Vraag is of ze hiermee niet wat te ver gaan. Bekijk deze filmpjes en oordeel zelf.

Spoiler alert: de blik op Ares gestuurd

Veel mensen kijken, als ze een film of serie bekijken, niet alleen naar de acteerprestaties, maar ook naar andere dingen. Netflix zet in dit filmpje alvast de bijzondere details uit de serie Ares op een rij. Kan dit of is jouw speurtocht verpest.

‘Sexs sells’, maar gaat dit niet te ver?

De serie ‘Sex Education’ is een hit. Uiteraard leuk om op de bank over het gestuntel te gniffelen maar deze invalshoek van Netflix is wel heel bijzonder. Men ging met een cameraploeg de Brusselse straten op om voorbijlopende jonge dames spontaan een cursus ‘vingeren’ aan te bieden en tips te verzamelen. Het bleef niet bij theorie alleen, want met een sinaasappel mocht men direct praktijkvoorbeelden geven…

Netflix politiek of niet?

Met de Brexit nog vers in het geheugen had Netflix ook inspiratie voor een inhaker. Vandaag zetten zij een filmpje online met ‘Britse en Nederlandse dilemma’s van de cast van The Stranger’. Heb jij zin in de mening van acteurs over Nederlandse gewoontes of kijk je liever gewoon de volgende aflevering?

Als je voor de laatste optie kiest kun je je natuurlijk altijd laten inspireren door de kijktips voor februari of je alvast verheugen op de 10 dikste Netflix Originals die je dit jaar kunt verwachten.