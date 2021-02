Netflix haalt rechten bijzondere film binnen - Apparata

Netflix heeft weer een bijzondere film binnengehaald en de rechten gekocht om veel kijkers te binden.

We kijken wat af bij alle streamingsdiensten en Netflix blijft onverminderd populair. Maar ook zij moeten nieuwe films produceren en aankopen, om kijkers te blijven boeien. De concurrenten, zoals Disney Plus, zagen al aan de stoelpoten van Netflix. Maar de streamingsdienst kijkt niet alleen naar het Westen, China is en blijf een groeimarkt. Betreffende kijkersaantallen, maar ook aangaande het aanbod van films. Netflix moet dus rechten blijven kopen van films. Daarom heeft het de exclusieve wereldwijde streamingrechten buiten China verworven van de The Yin Yang Master. Verwar dit niet met The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity. Deze film staat al op de dienst.

Chinees nieuwjaar

Het nieuwjaar wordt altijd uitbundig gevierd in China, anders dan hier is daar geen discussie over een mogelijk vuurwerkverbod. Ook knallen ze daar met allemaal nieuwe titels, daar is deze bijzondere film er één van. De film is geregisseerd door Li Weiran en Chen Kun en Zhou Xun spelen de hoofdrollen in de productie.

Natuurlijk heeft Netflix een preview voor ons: “In The Yin Yang Master staat de wereld aan de vooravond van een verwoestende oorlog met monsters die terugkomen om de Scaling Stone te bemachtigen. Het leven van Yin Yang meester Qingming is in gevaar en hij reist naar verschillende werelden om zich voor te te bereiden op de aanstaande aanvallen. Tijdens zijn reis ontdekt hij dat de sleutel tot het oplossen van het conflict het omarmen is van zijn hybride identiteit van zowel mens als monster.”

Netflix heeft nog geen streamingdatum ingesteld

Het mag wel duidelijk zijn dat dit een echte fantasiefilm is, zoals we die vaker kennen uit het Oosten. Ben je daar fan van, dan kan je in China vanaf 12 februari aanstaande de film zien. Wanneer hij straks bij ons op Netflix staat, dat is nog onbekend.