Netflix heeft beste tijd gehad, streaming nog lang niet (onderzoek)

Uit onderzoek blijft dat Netflix zijn beste tijd wel gehad heeft, maar de rest van de streaming markt heeft een heel andere tendens.

Het gaat de laatste tijd niet zo lekker met Netflix maar dat blijkt niets over streaming in het algemeen te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat streamingdiensten groter dan ooit zijn en dat gaat de komende tijd absoluut niet veranderen. Er vindt kennelijk wel een wisseling van de wacht plaats nu Netflix zijn beste tijd gehad lijkt te hebben.

Onderzoek streaming: hoogtepunt nog niet bereikt

Je zou denken dat de versplintering in het land van streaming voor een moeheid bij de consument zorgt. Maar volgens onderzoek van Antenna is het tegendeel waar. In de Verenigde Staten bleek het aantal streamingklanten met een premium abonnement de afgelopen jaren steevast met tenminste 21% per kwartaal te stijgen. Deze enorme groei blijft maar doorzetten en in het afgelopen kwartaal was het zelfs bijna 25%.

In Q1 van 2022 alleen al zagen streamingdiensten netto 7,7 miljoen nieuwe abonnees. Ter vergelijking, Netflix verloor er in datzelfde kwartaal 3,6 miljoen! Het tijdperk van Netflix lijkt dus definitief voorbij nu de originele streamingdienst en trendsetter zijn hoogtepunt gehad heeft.

En dat maakt plaats voor andere partijen. Die enorme stijging van abonnees komt vooral door twee services uit de VS, namelijk Peacock en Paramount+. Er komen dus nog meer streamingdiensten bij, maar kennelijk hebben we nog geen genoeg van al die verschillende services.

Het onderzoek laat in de onderstaande grafiek goed zien hoe Netflix voor het eerst in lange tijd terrein inlevert terwijl streaming-concurrenten groeien. En er komen er ook steeds meer bij!