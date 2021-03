Netflix heeft blind vertrouwen in Snyder's Army of the Dead - Apparata

Foto @Netflix

Volgens Netflix heeft Army of the Dead het allemaal: zombies, heists, actie en een gloeiendhete regisseur, namelijk Zack Snyder.

Netflix komt binnenkort met een nieuwe kaskraker, Army of the Dead. De film gaat over een zombie-uitbraak waarbij een groep huurlingen Las Vegas binnendringt voor ‘de meest gewaagde heist ooit’. Klinkt vet, over de top en spannend. Maar spannend genoeg om al direct een opvolger te maken? Volgens Netflix wel.

Netflix’ Army of the Dead

Regisseur Zack Snyder regisseert Army of the Dead voor Netflix. Snyder is een sleutelwoord omdat hij momenteel ontzettend heet is dankzij zijn versie van Justice League. De superheldenfilm flopte in eerste instantie gigantisch omdat de visie van Snyder niet voltrokken kon worden. Hij moest het project vroegtijdig verlaten vanwege persoonlijke omstandigheden.

Zijn rentree is een traktatie voor fans en Netflix denkt dat de aankomende zombiefilm dat ook zal zijn. Op zich zijn een hoop belangrijke ingrediënten aanwezig; zombies, Dave Bautista in de hoofdrol, keiharde actie, een absurd plot en een gigantisch budget. Ook brak Snyder zelf door met Dawn of the Dead, een iconische zombiefilm.

Army of the Dead is daarentegen nog niet eens uit of insiders vertellen al (via SmallScreenUK) dat het vervolg al in de maak is. Volgens verschillende media gelooft Netflix heel erg in de nog niet uitgekomen film. Dat kunnen ze naar verluidt opmaken uit kijkcijfers van de trailers en eerste reacties intern.

Netflix verwacht dat Army of the Dead een kaskraker gaat worden. Er zijn veel redenen voor die aanname: mensen reageren positief of het promotiemateriaal van de film. Synder is gigantisch populair, mede doordat zijn versie van Justice League het zo goed doet. Netflix is tot slot zeer tevreden over [het eindresultaat].

Kortom, Army of the Dead heeft er alle schijn van om een hit te worden. Vanaf 21 mei komt de tweede zombiefilm van Snyder uit op de streamingdienst. Dan weten we of Netflix’ gok zijn vruchten zal afwerpen of niet!