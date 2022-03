Netflix heeft een nieuwe manier gevonden om je verslaafd te maken

De dienst moet wat anders verzinnen met de toenemende concurrentie. Games lijkt voor Netflix het antwoord te zijn.

Met de recente komst van HBO Max in Nederland kun je het aantal streamingdiensten in ons land ook niet meer op één hand tellen. In de Verenigde Staten speelt dit al veel langer. En daardoor groeit Netflix minder hard dan ze misschien zelf wel willen. Kortom, het bedrijf moet wat anders verzinnen om klanten te binden. Netflix lijkt volop in te zetten op games.

De Amerikaanse streamingdienst heeft namelijk weer een gamestudio op de kop getikt. Het is al de derde studio in korte tijd dat nu in handen komt van Netflix. Eerder kocht het bedrijf Night School en Next Games, daar komt nu Boss Fight Entertainment bij. De studio’s worden aan het werk gezet om mobiele games te ontwikkelen.

Netflix koopt bewust bekende bedrijven op die al ervaring hebben. De namen van de studio’s zeggen je misschien niets, maar de games denk ik wel. Zo is Boss Fight min of meer het bedrijf achter CastleVille. Een ontzettend populair spelletje op Facebook. Netflix wil klanten aan het gamen krijgen met toegankelijke games. De echte gamer zal er natuurlijk zijn neus voor ophalen. Deze mini-games zijn juist gericht om de massa aan te spreken.

Straks gaan alle huismoeders en kantoormedewerkers die zich vervelen van de Facebook games naar de Netflix games? We gaan het zien.