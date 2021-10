Netflix heeft een oorlogsbasis op het oog

Je kunt nieuwe films en series verwachten die Netflix heeft opgenomen op deze oorlogsbasis.

Een oorlogsbasis. Als je veel GTA hebt gespeeld klinkt dit als muziek in de oren. In de wereld van Grand Theft Auto is dit namelijk een zeer uitdagende plek om als speeltuin te gebruiken. Tanks jatten, een straaljager ‘lenen’. Noem het maar op. Ook Netflix ziet een oorlogsbasis wel zitten. En dan in de echte wereld.

Niet om oorlog te voeren, maar om films en series te maken. Netflix zou Fort Monmouth voor ogen hebben om hier een enorme productieruimte op te bouwen. Fort Monmouth is een voormalige oorlogsbasis in de Amerikaanse staat New Jersey. Het is nog niet officieel. Netflix zou echter interesse hebben om het stuk grond te kopen.

Het is een enorme lap grond. De ideale plek om studio’s neer te zetten. Vanuit daar kan Netflix in alle rust en ruimte series en films produceren. Het is niet bekend hoeveel de Amerikaanse streamingdienst moet dokken voor de voormalige oorlogsbasis. Volgens The New York Times zijn in het verleden biedingen van 100 miljoen dollar van projectontwikkelaars afgeslagen. Netflix moet dus diepe zakken hebben om het te kunnen kopen, maar dat moet ongetwijfeld goed komen.