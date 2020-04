Netflix heeft Undercover-verrassing en meer [trailers]

Streamen wat we willen? Netflix verrast met blikken achter de schermen.





Netflix heeft het tijdens de thuislockdown haast voor elkaar gekregen om het Europese internetwerk op te blazen, maar na een kleine aanpassing kan men verder. Dat is maar goed ook, want sinds de thuisquarantaine stijgt het gebruik van allerlei online diensten en producten als een dolle. Netflix blijft dan ook nieuwe trailers en teasers met ons delen. Wij zetten wat leuke alternatieven op een rijtje:

Ozark seizoen 3

De misdaadserie Ozark was bij het uitkomen al een hit. Of het nu gaat om de bizarre verhaallijnen, de Emmy-winnende regie van Jason Bateman of het eveneens met een Emmy bekroonde acteerwerk van Julia Garner weten we niet, maar in dit filmpje zet Netflix alle argumenten op een rij waarom je seizoen 3 (dat nu te bekijken is) niet mag missen. Als je echt wilt bingewatchen is seizoen 1 ook nog beschikbaar.

Onderbroekenlol met de bloopers uit Sex Education seizoen 2

Sex Education was ook een voltreffer van Netflix. De groep onzekere pubers die op zoek ging naar sexuele wijsheid was al hilarisch en seizoen 2 deed er nog een schepje bovenop. Natuurlijk wordt er, als het over sex gaat, niet alleen vóór maar ook achter de schermen gelachen. Jij kunt nu meekijken, want de leukste bloopers staan online.

La Casa de Papel; wie is de klunzigste crimineel?

La Casa de Papel is wel een crimiserie, maar heeft geen keiharde criminaliteit als basis. Er valt ook genoeg te lachen en de hoofdrolspelers zijn soms bijzonder klunzig. Netflix heeft wel een idee wie de klunzigste is. De argumentatie zie je in dit grappige filmpje.

Ferry Bouman maakt zich op voor seizoen 2 van Undercover

Het was een hele beleving toen Netflix ons met Ferry Bouman op een stukje onvervalste Brabo-criminaliteit trakteerde. Het kassucces werd een internationale hit en daarmee moest Ferry op cursus. Inmiddels spreekt hij in 8 talen bargoens en weet hij ook hoe je over de hele wereld een frikandelletje moet bestellen. Luister maar.

Mocht je gewoon lekker wat nieuw aanbod willen bekijken dan kan dat natuurlijk, nu zelfs gratis, ook. Ben je klaar met Netflix? Laat je dan eens verrassen door het Nederlandse aanbod van Amazon Prime.