Netflix houdt de deur open voor reclame

Een abonnement op Netflix met reclame. Zeg nooit nooit. Het kan zomaar een mogelijkheid worden.

Geregeld komt Netflix met een prijsverhoging. Balen, want die paar extra euro per maand tikt behoorlijk aan. Zeker in tijden waar zo’n beetje alles duurder is geworden. Maar zonder Netflix leven is ook zo wat nietwaar. Wat nu als Netflix een abonnement had met reclame tussendoor? Af en toe een advertentie in beeld, maar je krijgt daar wel een fikse korting voor in de plaats. Klinkt goed.

Disney Plus gaat deze weg bewandelen, maar Netflix ziet er op dit moment nog geen brood in. Dat zegt topman Spencer Neumann van Netflix in gesprek met Reuters. De Amerikaanse streamingdienst overweegt nu geen dergelijk abonnement aan te bieden, al zeggen ze er wel bij dat de deur open blijft. Kortom, het is niet honderd procent uitgesloten dat er op termijn toch een dergelijke abonnementsvorm gaat komen. En dat is niet zo gek, met toekomstige prijsverhogingen in het verschiet ontstaat er een gat. En in dat gat past dan een Netflix abonnement met reclame.

De nieuwe abonnementsvorm zou extra omzet voor Netflix kunnen opleveren. Iets dat investeerders en aandeelhouders in het bedrijf natuurlijk wel zien zitten. De streamingdienst heeft meer dan 200 miljoen abonnees wereldwijd. Zo hard als de dienst in het verleden groeit, groeit het nu niet meer. Kortom, het bedrijf moet aan andere dingen denken om door te groeien qua omzet.