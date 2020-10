Netflix in 4K op je Mac? Dat kan alleen zo - Apparata

Er is een manier waarop je straks Netflix in 4K kunt kijken op je Mac. Maar daar staat wel een eis tegenover.

Tot op de dag van vandaag is 4K Netflix kijken op een Mac niet mogelijk. Dat komt simpelweg door de gebreken in het huidige macOS. Pas met de komst van macOS Big Sur deze herfst krijgen Apple Mac-gebruikers de kans om Netflix in deze hoge kwaliteit te kijken. Tot op heden is de maximale kwaliteit 1080p. Ook niet verkeerd natuurlijk, maar met een 5K iMac wil je natuurlijk gewoon op z’n minst 4K Netflix content kunnen kijken toch?

4K HDR komt naar Mac, maar niet voor iedereen. De ondersteuning zit in macOS Big Sur. Dit is echter geen garantie dat je Netflix in die kwaliteit kunt kijken. Een andere eis is namelijk dat je Mac is uitgerust met de T2 beveiligingschip. Feitelijk komt dit erop neer da tje een Mac hebt van 2018 of nieuwer. Alle oudere Macs vallen buiten de boot. Het complete lijstje met ondersteunde Macs bestaat uit de MacBook Pro 2018 of nieuwer, MacBook Air 2018 of nieuwer, Mac Mini 2018 of nieuwer, Mac Pro 2019 of nieuwer, iMac Pro en iMac 2020.

Heb je een oudere Mac dan zit 4K Netflix er voor jou helaas niet in. Misschien een reden om voor een upgrade te gaan?