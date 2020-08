Netflix intro had eigenlijk heel anders kunnen klinken

Je bent inmiddels vergroeid met het bekende Netflix intro geluid, maar het had heel iets anders kunnen zijn.

Als je Netflix opent komt de bekende TA-DUM geluid je tegemoet. Ook bij het starten van een Netflix Original hoor je het geluidje. Het is zowel herkenbaar als misschien ook wel een tikkeltje irritant. Feit is dat het Netflix intro herkenbaar en uniek is. Als iemand in de woonkamer Netflix start kunnen je oren dit vertellen.

In de podcast Twenty Thousand Hertz van Dallas Taylor doet Netflix Vice President of Product Todd Yellin een interessante anekdote. In plaats van het iconische Netflix intro dat we nu kennen, liet Yellin weten dat er ook heel andere geluiden op de plank lagen. Sound designer Lon Bender leverde enkele tientallen geluidjes aan, waaronder een gillende geit. Dit laatste leek Yellin wel grappig. Uiteindelijk werd gekozen voor de TA-DUM die Netflix sinds 2015 gebruikt.

Het Netflix intro dat we nu allemaal kennen is vermoedelijk ook de beste keuze geweest. Het is herkenbaar, iconisch en de kans is klein dat de Amerikaanse streamingdienst de TA-DUM op korte termijn gaat vervangen. Dít is het geluid dat iedereen aan Netflix doet denken. En dat hebben ze toch wel heel goed gedaan.