Netflix is nog lang niet klaar met Masters of the Universe

De adoptie van Masters of the Universe op Netflix was slechts het topje van de ijsberg. Er komt nog veel meer aan.

Op Netflix kun je niet alleen terecht voor de gebruikelijke films. Ook anime is goed vertegenwoordig op de Amerikaanse streamingdienst. Netflix blijft investeren in een divers aanbod. Dat brengt ons bij de Masters of the Universe. Een wereld gemaakt door Mattel, zoals je Marvel- en DC-werelden ook als iets aparts kunt zien.

Op Netflix is al twee seizoenen van Masters of the Universe: Revelation te zien. Maar daar blijft het niet bij. Netflix en Mattel gaan opnieuw een samenwerking aan om een live-action film te maken van deze wereld. De verwachting is dat de streamingdienst deze zomer begint met de productie van de film.

De regie is in handen van de gebroeders Nee (Aaron en Adam Nee), terwijl David Callaham het schrijfwerk op zich gaat nemen. Callaham is onder meer bekend van Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Niet de minste namen dus. Het is nog niet bekend wanneer de film te zien zal zijn op Netflix. Dat kan zomaar een jaar of twee duren. Over het plot is nog niet veel bekend.

Voor Netflix ligt er een uitdaging om van deze live-action film iets geslaagds te maken. Niet elke live-action is zomaar een succes op de dienst. Denk aan de recente flop Cowboy Bebop uit 2021.