Netflix is volgens Elon Musk niet om aan te gluren

Zakenman Elon Musk heeft wel een verklaring waarom Netflix het zo slecht doet tegenwoordig.

Voor het eerst in jaren heeft Netflix slechte cijfers gepresenteerd. De Amerikaanse streamingdienst werd op de beurs flink afgestraft. Het aandeel schoot met tientallen procenten naar beneden. Er zijn allerlei verklaringen te bedenken waarom de streamingservice het minder lekker doet.

De zomer komt eraan en mensen zijn het kijken van films en series moe, na twee jaar in een pandemie te hebben gezeten. Bovendien is Netflix de duurste streamingdienst. Elon Musk heeft weer een andere verklaring voor de matige prestaties van Netflix.

De Tesla-topman zegt dat Netflix te woke is geworden. Daardoor zou de streamingdienst zelfs niet het aangluren waard zijn. Musk heeft het dan met name over de door Netflix zelf geproduceerde series en films. Minderheden of mensen en verhalen met een LGBTQ+ achtergrond spelen een grotere rol in de content op de service.

Elon Musk is van mening dat dit zo prominent is op Netflix dat mensen het beu zijn en afhaken. Deze uitspraken deelde hij op Twitter.

The woke mind virus is making Netflix unwatchable — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2022

Netflix probeert nieuwe dingen om de cijfers weer op te krikken. De service zet bijvoorbeeld in op games. Ook overweegt de dienst om een abonnement met reclame aan te bieden.