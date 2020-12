Netflix januari 2021 – nieuwe films en series - Apparata

Zo begint Netflix aan het nieuwe jaar, dit is het overzicht voor januari 2021.

Netflix spreekt over de highlights van januari 2021. Tussen neus en lippen door kun je lezen dat dit dus geen compleet lijstje van films en tv series is. En dat klopt. Ondertussen heeft de Amerikaanse streamingdienst aangekondigd meer cabaret van eigen bodem naar de dienst te brengen. En dat klopt. Vanaf 1 januari kun je naar cabaretvoorstellingen van onder andere Peter Pannenkoek en Alex Ploeg kijken op Netflix. Maar dat is niet het enige wat Netflix in petto heeft voor januari 2021. Kijk maar.

Netflix Original Series in januari 2021

Lupin – 8 januari

Inside The World’s Thoughest Prisons – seizoen 5 – 8 januari

Fate: The Winx Saga – 22 januari

Blown Away – seizoen 2 – 22 januari

Cobra Kai: seizoen 3 – januari

The Netflix Afterparty – januari

Riverdale: seizoen 5 – vanaf 21 januari

Snowpiercer: seizoen 2 – vanaf 26 januari

Netflix Films in januari

Pieces of a Woman – 7 januari

The White Tiger – 22 januari

Overige Netflix content januari

Power Rangers Beast Morphers – 1 januari

Modern Family – seizoen 11 – 1 januari

Tony Parker: The Final Shot – 6 januari

Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer – 13 januari

Dawson’s Creek: seizoen 1 t/m 6 – 15 januari

Jurassic World: Kamp Krijtastisch – seizoen 2 – 22 januari

De films van januari

Zoolander – 1 januari

My Best Friend’s Wedding – 1 januari

Easy A – 14 januari

I Still Believe – 22 januari

En dat is Netflix voor januari in 2021. Veel kijkplezier!