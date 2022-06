Netflix juli 2022 – nieuwe films en series

Wat staat er de volgende maand op de agenda? Dit is Netflix in juli 2022!

De zomer is begonnen. Heerlijk. Maar dat betekent niet dat de televisie de hele dag en avond uitblijft. Af en toe even chillen met Netflix moet kunnen. Hieronder een opsomming van het aanbod van Netflix in juli 2022. Er zijn weer lekker veel nieuwe films en series te zien op de Amerikaanse streamingdienst. Gaan we!

Netflix Original Series in juli

Stranger Things 4: Volume 2 – 1 juli

Control Z: seizoen 3 – 6 juli

Boo, Bitch – 8 juli

Virgin River: seizoen 4 – 20 juli

Blown Away: seizoen 3 – 22 juli

Rebelde: seizoen 2 – 27 juli

Netflix Films in juli

Hello, Goodbye, And Everything in Between – 6 juli

Under The Amalfi Sun – 13 juli

The Gray Man – 22 juli

Purple Hearts – 29 juli

Overige content op Netflix juli

My Daughter’s Killer – 12 juli

David A. Arnold: It Ain’t For The Weak – 19 juli

Gabby’s Poppenhuis: Seizoen 5 – 25 juli

Street Food: USA – 26 juli

De films van juli

Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life – 1 juli

Hotel Mumbai – 18 juli

En dat waren ze. Het Netflix juli 2022 overzicht. Veel kijkplezier!