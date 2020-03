Netflix kijken met vrienden terwijl je thuisblijft

Met Netflix Party kan dat.





Zit jij ook braaf thuis te werken? Om met dit mooie weer zoveel mogelijk de verleiding te weerstaan om naar buiten te gaan moet je bezig blijven. Jezelf vermaken lukt door middel van het spelen van games, of het kijken van series en films op Netflix. Toch kickt op gegeven moment het gevoel van eenzaamheid in. Wat nu?

Met Netflix Party kun je virtueel lol beleven met je vrienden. Een mooie uitkomst als je alleen thuis bent in deze crisisperiode. Netflix Party is een extensie voor bijvoorbeeld Chrome en laat je films en series met vrienden beleven.

Natuurlijk moeten ook je vrienden even Netflix Party downloaden. Start gezamenlijk je Chrome-browser op met de extensie. Zoek een film of serie op die je samen wil kijken en host een Netflix Party.

De film of serie begint en door middel van een chatvenster kun je met elkaar communiceren. Zo heb je toch nog interactie met je vrienden of familie, terwijl je veilig thuiszit. Netflix Party is gratis te gebruiken.