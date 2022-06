Netflix komt met ‘Cyberpunk 2077’ serie

Netflix

Het team is er sinds 2018 mee bezig. Maar nu is er dan toch echt een trailer van de ‘Cyberpunk 2077’ serie die op Netflix komt.

Netflix is continue op zoek naar nieuwe series. Dit om de kijkers aan zich te binden. Dat is ook wel nodig, want het bedrijf staat er niet echt goed voor. Ze verliezen veel abonnees en de kosten lopen op. Dit heeft effect op de beurskoers dat er nou niet echt rooskleurig voor staat. Maar goed, Netflix is al sinds 2018 bezig met deze serie.

Netflix en ‘Cyberpunk 2077’

De streamingdienst en CD Projekt Red hebben de eerste trailer onthuld voor Cyberpunk: Edgerunners, hun anime-serie gebaseerd op Cyberpunk 2077. De bedrijven kondigden het project voor het eerst aan in 2020 en ontwikkelen het sinds 2018. Het heeft dus even geduurd voordat ze de eerste beelden kunnen tonen. Waarom dit zo lang moet duren, dat is onbekend.

Het verhaal van 10 afleveringen draait om een ​​straatjongen die een huurling edgerunner is geworden en speelt zich af in Night City, “een door technologie en lichaamsmodificatie geobsedeerde stad van de toekomst”, luidt de beschrijving. CD Projekt Red produceert het project samen met showrunner Rafal Jaki (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077), maar de animatie wordt gedaan door het in Japan gevestigde bedrijf Studio Trigger. Het wordt geregisseerd door Hiroyuki Imaishi, de oprichter van Studio Trigger, en Hiromi Wakabayashi zal het karakterontwerp doen.

Studio

Bij een dergelijke serie is de studio zeer belangrijk. De kwaliteiten maken of breken de serie. Studio Trigger staat bekend om zijn wilde anime-ontwerpen. Maar ook voor “rauwe” verhalen met projecten als Kill la Kill en Promare.

Het lijkt erop dat de nieuwe serie ook in dit rijtje valt. In september moet de serie af zijn en dan zal Netflix het streamen. Hieronder alvast de eerste beelden.