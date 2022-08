Netflix komt met gamertags

De streamingsdienst Netflix richt steeds meer op gaming, nu komt het bedrijf met gamertags.

Netflix ligt al een tijd onder vuur, mede doordat het bedrijf niet zo goed presteert als voorheen. Dat vinden onder andere de aandeelhouders niet leuk. Daarom ontwikkelt het bedrijf meerdere nieuwe functies om de concurrentie voor te blijven. Nu komt het met gamertags.

De gaming-industrie is groot en hierdoor is er veel geld mee te verdienen. Daarom zie je dat Netflix steeds meer aandacht hieraan besteed. Nu test het bedrijf een functie met tags die gebruikers kunnen maken en openbaar kunnen weergeven bij het spelen bij een selectie van mobiele games. Hier kwam mobiele ontwikkelaar Steve Moser (via TechCrunch) het eerst mee. Dit zou leden in staat moeten stellen om andere gebruikers te identificeren en uit te nodigen om games te spelen op basis van hun handvatten, en om te zien waar ze op ranglijsten staan.

De tag, de naam, moet uniek zijn. Netflix zal direct automatisch controleren of dit het geval is. Bij het aanmaken zal staan dat “Je gamehandvat is een unieke openbare naam voor het spelen van games op Netflix”. Je profielpictogram en naam zijn niet zichtbaar voor andere spelers. Je kunt je gamertag altijd nog wijzigen.

Innovatie

Netflix zegt zelf dat het vorige maand is begonnen met geselecteerde titels. Dit zijn onder meer Into the Breach, Bowling Ballers, Heads Up! en Mahjong Solitaire. Ongetwijfeld zullen meer games volgen.

“We zijn altijd op zoek om de ervaring van onze leden met de service te verbeteren en onderzoeken verschillende functies om de Netflix-ervaring met mobiele games te verrijken”, voegde woordvoerder Hidaka van het bedrijf eraan toe. Het gamen binnen Netflix verloopt niet heel soepeltjes. Uit onderzoek blijkt dat 1 procent van alle abonnees af en toe een spelletje speelt op het platform.