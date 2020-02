Netflix komt met interactieve game voor jong en oud

Lol voor alle leeftijden met Carmen Sandiego.





Als een serie of film tot leven komt middels interactie dan zit je nét even wat actiever te kijken. Netflix doet dat met Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal. De spion heeft al een animatieserie op Netflix. Het personage gaat echter een stuk verder terug. In 1999 verscheen de eerste Carmen Sandiego serie.

In deze nieuwe interactieve game moet jij als kijker keuzes maken voor Sandiego. In Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal neemt de spion deel aan de Villains International League of Evil’s (V.I.L.E.) nadat de dief Zack en zijn zus Ivy gevangen zijn genomen. Jij moet helpen haar door deze league te krijgen. Als je niet weet te slagen zal V.I.L.E. het geheugen van Zack en Ivy wissen en ze laten aansluiten bij de organisatie. Aan jou de taak dit te voorkomen.

Netflix heeft een trailer vrijgegeven met alvast een voorproefje van wat je kunt verwachten van Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal. De special verschijnt 10 maart op Netflix en duurt bij elkaar zo’n 45 minuten.