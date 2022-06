Netflix komt met nieuwe top serie: Wednesday Addams

Netflix

De streamingsdienst geeft een inkijkje en een spookachtige eerste blik op de hoofdster van de nieuwe top serie van Netflix.

De Addams Family is een familie bedacht door de Amerikaanse striptekenaar Charles Addams. Hij begon met het maken van strips, maar nu kennen we de familie vooral van de films en series. Ook zijn er computerspellen over gemaakt. Netflix komt met een serie over een familielid van deze opmerkelijke familie.

Netflix top serie

Het bedrijf heeft hoge verwachtingen van de serie. In de typische Addams Family-stijl treedt Jenna Ortega in de schijnwerpers als ieders favoriete macabere tienergoth, Wednesday Addams. Tim Burton staat aan het hoofd van de spin-off-serie met het gothic-meisje. Als we kijken naar eerste beelden zien we slanke vlechten tot de gevleugelde rozendetails op haar jurk. Alles lijkt op maat gemaakt om een ​​fantastische nieuwe serie moordmysteries te introduceren.

Veel weten we nog niet over de serie. Het lijkt erop dat Wednesday Addams de rol van tiener op zich zal nemen met een heerlijk droge draai. De show wordt een coming of age-komedie. Wednesday zal ook psychische krachten hebben om mee te kampen, naast de andere spookachtige gebeurtenissen in haar spookachtige thuis weg van huis, Nevermore Academy. Er zullen acht afleveringen gemaakt worden.

Addams

De originele Wednesday Addams is ook van de partij. Na haar opvallende optreden in Yellow Jackets, zal Ricci opnieuw deel uitmaken van het Addams-huishouden, in een nieuwe, onzichtbare karakterrol. Ander castingnieuws omvat komiek Louis Guzmán als de vriendelijke patriarch Gomez Addams, Catherine Zeta-Jones als de stijlvolle Morticia Addams en Gwendoline Christie in een andere, nog niet nader genoemde rol. Binnenkort op Netflix.