Netflix komt niet met The Crown waarschuwing - Apparata

Netflix is van mening dat het onzin is om kijkers een waarschuwing te geven met The Crown.

Een serie maken op basis van waargebeurde verhalen is altijd spannend. In de meeste gevallen kiest de regisseur ervoor om wat fictie toe te voegen om er een eigen draai aan te geven. Want waak is de realiteit niet zo spannend en dus is een eigen twist nodig.

Waar je ook altijd op kunt rekenen is dat mensen betrokken bij het verhaal een mening hebben over de verfilming. Het Britse koningshuis was al nooit fan van Netflix-serie The Crown, maar nu komt de serie helemaal onder een vergrootglas te liggen. Dit heeft te maken met het nieuwste (vierde) seizoen. In dit seizoen komt het verhaal van prinses Diana in de periode van 1977 tot 1990 aan bod. Diana is altijd een gevoelig karakter geweest binnen de Koninklijke familie. Dat ze nu aan bod komt in The Crown ligt dus gevoelig.

Het Koninklijke Huis in Engeland wilde dat Netflix kijkers ging waarschuwen. Voor het beginnen van een aflevering moest een disclaimer in beeld komen. De disclaimer moest duidelijk maken dat de verhalen deels fictie zijn. Netflix is het echter niet eens met het Koninklijke Huis en zegt niet met een disclaimer te komen. Wellicht dat dit verhaal nog een staartje gaat krijgen..