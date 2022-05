Netflix komt slechthorenden beter tegemoet

Wat zeg je? Netflix gaat de service beter inrichten voor doven en slechthorenden.

Jij geniet misschien van Netflix met volle teugen in beeld en geluid. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Voor bijvoorbeeld doven en slechthorende is het een heel andere kijkervaring. Gelukkig denkt de Amerikaanse streamingdienst ook aan deze doelgroep.

Het is vooral afhankelijk in welk land je woont, want in veel landen is er nog geen uitgebreide ondersteuning. Daar komt nu verandering in. Netflix gaat ondersteuning voor doven en slechthorenden in 10 nieuwe talen ondersteunen. Het gaat hier onder meer om de talen Frans, Spaans, Portugees, Duits en Italiaans. Op de lange termijn worden er nog meer talen toegevoegd.

De ondersteuning komt onder meer in vorm van speciale ondertiteling voor doven en slechthorenden. Ook audiobeschrijvingen en nasynchronisatie zijn onderdeel van het geheel. Er is wel een kanttekening. De ondersteuning is alleen van toepassing op Netflix Original films en series. Een bekende Hollywood film op deze manier is er helaas niet bij.

Netflix heeft zakelijk gezien een matig eerste kwartaal achter de rug. Met deze innovaties weet de Amerikaanse streamingdienst een ongehoorde doelgroep te bereiken, wat weer kan resulteren in meer abonnees. En het is natuurlijk mooi voor doven en slechthorenden dat Netflix ze hoort op deze manier.