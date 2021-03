Netflix kondigt eventjes 40 nieuwe films en series voor 2021 aan - Apparata

Foto @Netflix

Netflix kondigt dit weekend eventjes 40 nieuwe geanimeerde films en series aan voor 2021. Tijdens de AnimeJapan 2021 Expo in Tokio maakt de streaminggigant hun plannen bekend, zo schrijft Bloomberg. Ze zijn al langer zeer geïnteresseerd in de gigantische anime-markt. Maar het kwam nog niet eerder voor dat er zoveel animatie-content in één jaar werd gepland.

Netflix kondigt waslijst aan anime aan

Tijdens de online expo laat Netflix duidelijk haar kaarten zien; de streaminggigant wil heel graag domineren in de populaire Aziatische animatiestijl. Zeker in Azië is anime ontzettend populair en wellicht ziet Netflix dat er in die markt nog genoeg groeimogelijkheden zijn.

De 40 animes zijn een zeer goed begin om tegen anime-koning Sony op te kunnen. Meest interessant voor de meesten is waarschijnlijk Resident Evil: Infinite Darkness. De animatieshow draait natuurlijk om de gelijknamige game-reeks.

De streamingdienst kondigt daarnaast onder andere Record of Ragnarok aan. De show gaat over dertien goden die één op één moeten knokken tegen dertien mensen. Het concept is gebaseerd op de gelijknamige stripboeken. Ook komt er een serie over een voormalige yakuza maffiabaas die huisvader wordt. De serie Yasuke gaat over een afro-Amerikaanse samurai in feodaal Japan. Voor sci-fi-liefhebbers is er tot slot nog Eden, over twee robots die ver in de toekomst in het geheim een menselijk kind opvoeden.

De eerste anime over de yakuza-huisman komt op 8 april aanstaande naar Netflix. Later die maand komt Yasuke uit terwijl Eden vanaf eind mei te zien is. Verdere releasedata zijn nog niet bekend, maar het lijkt erop alsof Netflix dit jaar zeer regelmatig een grote big-budget anime gaat uitbrengen. Kortom, goed nieuws voor de liefhebbers!

