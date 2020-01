Netflix kondigt nieuwe live-action serie aan

Ga jij kijken?





Eerder schreven we hier al eens dat Netflix met liefde denkt aan fans van anime. Dat steekt de Amerikaanse streamingdienst ook niet stoelen en banken. In dat kader heeft het bedrijf wederom goed nieuws voor liefhebbers van het genre.

Netflix heeft namelijk een nieuwe live-action serie aangekondigd. De serie zal gebaseerd worden op One Piece. Dit is een Japanse manga en animatiereeks. De streamingdienst is van plan om tien afleveringen voor het eerste seizoen te gaan maken. Uitgever Shueisha and Tomorrow Studios is verantwoordelijk voor het leveren van de nieuwe serie.

Niet de minste namen zijn verbonden aan het project. Zo zou Steven Maeda, bekend van The X-Files en Lost, gestrikt zijn als showrunner van de serie. Het schrijfwerk en productiewerk is in handen van Matt Owens, bekend van Luke Cage en Agents of SHIELD. Andere betrokken namen bij de nieuwe serie zijn Eiichiro Oda (maker van One Piece), en Marty Adelstein en Becky Clements van Tomorrow Studios.

De eerste aankondiging dat Netflix iets met deze serie wilde doen stamt uit 2017. Het heeft dus even geduurd, maar eindelijk zijn er concrete plannen bekend. Wanneer het eerste seizoen te zien zal zijn is nog niet bekend. (via Deadline)