Netflix kondigt serie over Ayrton Senna aan - Apparata

Ayrton Senna, de meest spraakmakende Formule 1-coureur ever, krijgt een eigen serie op Netflix.

Het verhaal van Ayrton Senna is het beste verfilmd in de documentaire Senna. Over de opkomst van het talent, zijn prachtige overwinningen in de Formule 1 en helaas de fatale crash in 1994. Netflix heeft nu bekendgemaakt een serie over Ayrton Senna te gaan maken.

Het gaat hier om een dramaserie met acht afleveringen. Het betreft een fictie, gebaseerd op het Braziliaanse leven en de racecarrière van Senna. De verhaallijn begint met een Senna in Engeland die aan de start staat van zijn F1-carrière in 1981.

Netflix wil een serie maken over Ayrton Senna die bij familie en vrienden in goede aarde gaat vallen. Het is er eentje voor de fans. De familie van Senna heeft overigens ondersteuning voor de serie uitgesproken. We hoeven ons dus geen zorgen te maken over waarheidsgetrouwe informatie. Als de familie erop toeziet moet de serie wel een goed verhaal krijgen.

Het is nog niet bekend welke acteur Ayrton Senna in de Netflix serie gaat spelen. De serie zal opgenomen worden in Brazilië, Portugal en Engeland. In 2022 is de serie te zien op de Amerikaanse streamingdienst. Nog even geduld dus. Wanneer exact in 2022 is helaas niet bekendgemaakt.