Netflix kondigt The Witcher: Blood Origin aan

The Witcher: Blood Origin is een gloednieuwe Netflix-serie en een spin-off van The Witcher.

Het was even spannend voor Netflix, maar The Witcher werd ontzettend positief ontvangen. Een geliefde boekenserie (waar ook een succesvolle gameserie van werd gemaakt) verfilmen is geen eenvoudige opgave. Netflix is het echter gelukt en fans kijken halsreikend uit naar het tweede seizoen.

Nog voordat het zover is komt de Amerikaanse streamingdienst met een stukje context. Die context gaan ze geven in de spin-off Blood Origin. Dit is een zesdelige serie met een verhaal dat zich 1200 jaar afspeelt vòòr alle gebeurtenissen in The Witcher. Het schrijfwerk is in handen van dezelfde Declan de Barra. Voor mensen die The Witcher moeilijk vonden om te volgen kan The Witcher: Blood Origin uitkomst bieden. Het geeft een stukje uitleg en zet alles in perspectief.

Wanneer The Witcher: Blood Origin verschijnt op Netflix is nog niet bekend. Het is tevens onduidelijk wanneer we het tweede seizoen van The Witcher op de Amerikaanse streamingdienst kunnen verwachten.

Netflix is niet de enige partij die een beroemd verhaal heeft weten te claimen. Amazon heeft met Prime namelijk The Lord of The Rings in handen. Over dit laatste is echter nog een hoop onbekend, het coronavirus heeft onder andere roet in het eten gegooid.