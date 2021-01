Netflix koopt spannende spionage thriller van Gal Gadot - Apparata

Niet alleen maakt Netflix films en series zelf, af en toe koopt de dienst ook filmrechten van toffe titels, waaronder deze spannende spionage thriller van Gal Gadot.

Straks op Netflix bij u in de buurt. De Amerikaanse streamingdienst heeft de rechten van Hearts of Stone verkregen. Daarover bericht Deadline. Dit is een spannende spionagefilm met actrice Gal Gadot in de hoofdrol. De film is geregisseerd door Tom Harper, bekend van The Aeronauts. Hearts of Stone is ontwikkeld door Skydance Media.

Verwacht echter niet de film al volgende maand op de streamingdienst te zien. Simpelweg vanwege het feit dat de titel nog helemaal niet klaar is. De opnames bevinden zich nog een vroeg stadium. Naar verluidt zijn er überhaupt nog geen scènes opgenomen. Naast het feit dat Gadot de hoofdrol speelt in de spionage thriller van Netflix, bemoeit ze zich ook met de productie van Hearts of Stone.

Netflix en Gal Gadot

Voor Gadot is Netflix een bekend adres. De actrice was onlangs nog te zien in een presentatie video van Netflix met Dwayne Johnson en Ryan Reynolds. Ze zal dit jaar onder meer te zien zijn in de Netflix-film Red Notice samen met de twee genoemde acteurs. Door het coronavirus zijn streamingdiensten belangrijker dan ooit. Steeds vaker zijn toffe films direct op een dienst als Netflix te zien in plaats van een release op in de bioscoop.