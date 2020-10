Netflix krijgt nieuwe sectie voor populaire films en series - Apparata

In één handig overzicht alle populaire films en series vinden op Netflix. Dat kan binnenkort.

Wat is er booming op Netflix? Je leest het hier op Apparata, je bespreek het met familie en vrienden en dan heb je nog de top 10 op Netflix zelf. In die top 10 kun je lezen wat er momenteel het best bekeken wordt op Netflix in je eigen land. Nu komt Netflix met nog een handige nieuwe feature om populaire films en series onder de aandacht te brengen.

Smart TV’s met de Netflix app krijgen een speciale “Nieuw en populair” sectie. De nieuwste shows en films die wereldwijd in de smaak vallen ga je hier terugvinden. Let wel, het gaat hier dus om onlangs toegevoegde content. Volgens Netflix moet dit een handige manier zijn om snel populaire films en series te vinden. Dit voorkomt hopelijk het eeuwige scrollen-effect. Soms ben je langer aan het zoeken naar een film of serie dan dat je er daadwerkelijk naar kijkt.

Ook in Nederland werkt de functie al. Je kunt “Nieuw en populair” vinden in het linkerrijtje van de Netflix app. Je treft er de populaire content, maar ook de top 10 van Nederland. En, werkt de nieuwe categorie of voegt het stiekem weinig toe?