Netflix: primeur door Corona in bioscoop [trailer]

Maar is dit wel zo goed voor internet?





Vorig jaar baarde Netflix opzien door haar abonnees te passeren. Zij wilden namelijk een aantal releases eerst naar de bioscopen brengen. Naast het feit dat dit natuurlijk voor extra inkomsten zorgt was dit volgens de streamer ook nodig om te blijven meedingen naar prestigieuze prijzen zoals Oscars en Grammy’s, waar men nu vooral naast valt.

Dat het Coronavirus zich langzaamaan nestelt in elk aspect van de samenleving zien we terug in de deal die nu tot stand komt. Paramount Pictures draait de rollen namelijk om. Nu de mensen in veel landen niet meer naar de bioscopen kunnen of willen ziet men financiĆ«le gaten vallen. Om de kosten toch te controleren heeft men nu besloten om nieuwe films voorlopig eerst bij streamingdiensten te laten debuteren. De deal tussen Paramount en Netflix is daarbij koploper. De eerste bioscoopfilm die eraan komt is de romantische comedy ‘The Lovebirds’, waarvan de trailer alvast is vrijgegeven.

Hierdoor zal de interesse voor de streamers toenemen en daar is de Europese Unie niet zo blij mee. Immers, doordat er veel mensen thuis werken, leren en eindeloos gamen staat de capaciteit van het Europese internet onder druk. Netflix alleen neemt in normale tijden al 12% van de wereldwijde bandbreedte in beslag.

Daarom heeft men besloten dat men voorlopig niet meer in HD-kwaliteit maar SD-kwaliteit gaat streamen. HIermee wordt de ruimte die Netflix op het Europese breedbandnetwerk claimt naar verwachting met 25% verminderd. Je kunt dus wel bioscoopfilms kijken, maar in iets mindere kwaliteit.

Zoals we berichtten sluiten andere diensten zoals YouTube en Dinsney Plus zich bij dit initiatief aan. Werk- en kijkplezier thuis lijkt daarbij als welkome afwisseling gegarandeerd.

Bron: Engadget