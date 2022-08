Netflix laat je zoeken op taal

Netflix introduceert een nieuwe functie: films en tv-series zoeken aan de hand van taal.

Netflix is inmiddels wereldwijd zo’n beetje overal beschikbaar. Dat betekent heel veel ondertitels, maar ook veel nasynchronisatie. Daarnaast maakt de streamingdienst heel veel eigen content, ook lokaal.

Daarom kun je sinds kort bij Netflix niet alleen maar zoeken op onder andere thema en genre, maar nu ook op taal. Bovenin is de optie bladeren door talen verschenen.

Door hier op te klikken kun je voorkeuren selecteren. Bijvoorbeeld “originele taal”. Leuk bij de lokale producties van Netflix zoeken. Wij zijn hier in Nederland immers gewend om ondertitels te lezen.

Een andere optie is “nasynchronisatie”. Dat is dan weer interessant voor de kleine huisgenoten die wel de hele dag Paw Patrol willen kijken, maar nog geen ondertitels kunnen lezen. De derde optie is “ondertiteling”. Als je één van deze drie hebt geselecteerd kun je vervolgens door alle beschikbare talen bladeren.

Handig omdat?

Waarom is Netflix zoeken op taal nu handig? Nou als je bijvoorbeeld de kriebels krijgt van nasynchronisatie en lipsync beelden. Of als je kinderen nog niet kunnen lezen. Of als je wel weet dat die crimi in Denemarken gemaakt is, maar even bent vergeten hoe die heet. Dan vind je hem sneller.

Voor wie het allemaal teveel wordt qua keuze, in genre, taal of wat dan ook introduceerde Netflix een jaartje geleden de shuffle knop. Speciaal voor mensen met keuzestress. Niet meer eindeloos scrollen, maar gewoon iets voorgeschoteld krijgen dat volgens het algoritme van Netflix past bij jouw interesse. Voor luie mensen.