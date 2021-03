Netflix lanceert een TikTok kloon - Apparata

Netflix introduceert Fast Laughs, het principe van deze nieuwe feature werkt vergelijkbaar met TikTok.

TikTok laat je grappige video’s bekijken en je eenvoudig scrollen naar het volgende filmpje. De toegankelijkheid ligt zo laag dat je uren per dag kunt verliezen aan de app als je niet oppast. Netflix heeft dit idee gekopiëerd en in hun eigen mobiele app toegepast onder de naam Fast Laughs.

Fast Laughs toont content van Netflix in korte fragmenten van ongeveer een minuut. Het moet je nieuwsgierig maken naar de serie of film zodat je meer wilt kijken. In een demo video op YouTube laat de dienst zien hoe Fast Laughs werkt. Je ziet enkele fragmenten van onder andere stand up comedy. Overigens kreeg ondergetekende nog geen glimlach van de voorbeeld fragmenten, maar dat kan ook aan mij liggen.

Netflix heeft Fast Laughs uitgerold in een select aantal landen op iOS. Het kan dus zijn dat je hier nog niets van meekrijgt op je smartphone. Daar kan in een later stadium verandering in komen. Zo staat een uitrol voor Android op de agenda van de Amerikaanse streamingdienst.

Check de video om een oordeel te vellen over deze nieuwe ontwikkeling. Een grappige feature, of een slap aftreksel van TikTok?