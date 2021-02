Netflix lapt $100 miljoen tegen imagoschade - Apparata

Streamingdienst Netflix betaalt $100 miljoen aan een fonds voor diversiteit, maar ook vooral om hun eigen imago bij te schaven.

Inclusiviteit en diversiteit zijn hot topics tegenwoordig en Netflix gaat er keihard in mee. De streamingdienst betaalt $100 miljoen, omgerekend zo’n €83 miljoen, voor het Fund for Creative Equity. Het geld in het fonds kan vervolgens gebruikt worden om meer diversiteit in Netflix-content te verwerken. Maar speelt er achter de schermen meer?

Netflix lapt voor diversiteit

Netflix (en de gehele filmindustrie) staat al jaren flink onder druk vanwege vermeende (onderliggende) discriminatie. Onderzoeken zoals deze wijzen veelal uit dat hedendaagse films en series vaak niet heel erg divers zijn. Hoewel het aandeel mannen en vrouwen in hoofdrollen wel de goede kant op gaat, zouden minderheden nog steeds niet goed gerepresenteerd worden.

Netflix investeert daarom over de komende vijf jaar honderd miljoen dollar om dat recht te trekken. Het geld kan gebruikt worden om bedrijven in te huren die goed zijn in het betrekken van niet goed gerepresenteerde groepen.

Is het nodig?

Nu roept Netflix’ wanhopige zoektocht naar balans omtrent diversiteit natuurlijk de vraag op: is dit allemaal wel nodig. Nu, dit is niet het platform om daar een politieke discussie over te hebben.

Het is daarentegen wel opvallend dat Netflix zo hun best doet op de voorgrond, terwijl er achter de schermen naar verluidt van alles mis gaat. Zo schrijft Engadget dat er achter de schermen bij de show Grand Army racisme zou hebben plaatsgevonden. Het enige wat Netflix na het opstappen van de afro-Amerikaanse schrijvers deed, was nieuwe afro-Amerikanen inhuren. Dit volgens sommigen om de indruk te blijven wekken dat ze ‘woke’ zijn.

Wat Netflix’ reden ook is, het gaat steeds beter wat betreft diversiteit in de film-industrie. Ja, Netflix gaat soms een beetje overboord en ze worden regelmatig door het internet belachelijk gemaakt voor hun overdreven wokeness.

Het blijft wat mij betreft daarnaast de vraag in hoeverre het bedrijf echt iets om de politieke kwestie geeft; het zou zomaar allemaal om de centen kunnen gaan! En over centen gesproken, die $100 miljoen klinkt als veel geld, maar is natuurlijk peanuts voor zo’n succesvol bedrijf als Netflix. Zeker omdat het slechts om $20 miljoen per jaar gaat.

